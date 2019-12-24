تقلبات جوية في المناطق الساحلية.. وأمطار على بنغازي وطبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد غالبية المناطق الساحلية تقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل من بنغازي إلى طبرق ومناطق الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا رعدية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الثلاثاء بين 17 و21 درجة مئوية، وبين 10 و15 درجة مئوية على غالبية المناطق الجبلية، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى سرت.

الرياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية، وبين 12 و16 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا خاصة اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل من بنغازي إلى طبرق ومناطق الجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 70 كيلومترًا في الساعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية، وبين 10 و14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.