انقطاع الكهرباء عن أحياء في درنة

أحد المحولات في محطة لاثرون بمدينة درنة، 8 أكتوبر 2019، (شركة الكهرباء)

تشهد أحياء في وسط مدينة درنة انقطاعًا، للتيار الكهربائي، مستمرًّا منذ مساء أمس الإثنين.

وأوضحت صفحة أخبار قطاع الكهرباء درنة، على موقع التواصل «فيسبوك»، أن عطلًا لحق بإحدى المحطات الفرعية داخل المدينة، تسبب في انقطاع التيار، وجارٍ العمل على إصلاحه.

وتتكرر أزمة انقطاع الكهرباء في درنة بصفة مستمرة، إذ انقطعت الكهرباء بشكل جزئي عن المدينة في 3 أكتوبر الماضي، بسبب عطل في إحدى الدوائر الكهربائية.

وفي 12 سبتمبر الماضي، شهدت درنة إظلامًا تامًّا، بسبب مشكلات تعرضت لها الشبكة الكهربائية في مدينة بنغازي.

وتمثلت تلك المشكلات في «خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي، مما أدى إلى وقوع إطفاءات أوتوماتيكية داخل درنة»، حسب منشور سابق لصفحة أخبار قطاع الكهرباء درنة.