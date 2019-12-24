«أمن بنغازي» يضبط تشكيلا عصابيا سرق سيارة ومحلا تجاريا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 09:25 صباحا
أفراد تشكيل عصابي ضبطوا في بنغازي، 23 ديسمبر 2019، (أمن بنغازي)

تمكن قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي، من ضبط تشكيل عصابي تورط أفراده في سرقة سيارة ومحل تجاري.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ ضد أشخاص سرقوا سيارته، وبالوصف تم تحديد هويتهم وتتبع تحركاتهم، قبل الإيقاع بهم في كمين محكم، حسب بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

واعترف أحد المتهمين بأنه كان يريد أن يناسب الشاكي عائليًّا، وقد تمكن من سرقة السيارة بمساعدة شقيقه، واتفق مع المتهم الثالث بغرض بيعها مقابل ألفي دينار.

وكشف المتهم الثالث، في أقواله، أنه سرق محل بيع هواتف محمولة في شارع الرحبة، رفقة آخر، حيث أضرما النار في المحل بعد سرقته؛ لإخفاء معالم الجريمة، وقد سجلت الواقعة ضد مجهول في محضر لدى مركز شرطة الفويهات.

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