تعاون ليبي مصري للقبض على 3 مطلوبين في قضايا جنائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 01:24 صباحا
المطلوبون المصريون الثلاثة (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إلقاء القبض على 3 مصريين مطلوبين على ذمم قضايا جنائية في مصر، داخل الأراضي الليبية، مشيرا إلى أنه من المقرر «تسليمهم لمصر».

البداية كانت بمخاطبة السلطات المصرية نظيرتها الليبية بوجود أربعة أشخاص (مصريين) متواجدين داخل الأراضي الليبية، مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة، منها «استحواذ وتجارة الأسلحة والسطو المسلح»، وصُدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى خمسة أعوام، حسب بيان نشره الجهاز، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان، إلى أن عناصر الجهاز تمكنوا من إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين الأربعة، فيما فر الأخير، وهم: "محمد السيد فرج محمد، وسالم عبد الله فرج محمد، ومحمود محمد السيد فرج محمد".

وبالاستجواب المبدئي، تبين أن المطلوبين بحوزتهم صورا يحملون فيها الأسلحة ويرتدون أغطية للوجه. وأكد البيان، أنه «بعد انتهاء المهمة سيحال المطلوبون لجهات الاختصاص، وبدورها سيتم تسليمهم إلى مصر لمحاكمتهم في التهم المنسوبة إليهم».

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