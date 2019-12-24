صيانة خزاني غاز مسال بسعة 1462 متر مكعب في مستودع الزاوية النفطي

عملية صيانة خزاني الغاز المسال في مستودع الزاوية النفطي (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط صيانة الخزانين رقم (108-109) المخصصين للغاز النفطي المسال (غاز الطهو) وإرجاعهما للعمل في مستودع الزاوية، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1462 متر مكعب من الغاز المسال.

وقالت الشركة، إنه بصيانة الخزانين جرى إضافة قدرة تخزينية جديدة للمحروقات بمستودع الزاوية النفطي، تؤهله لتسيير عمليات إمداد وتوزيع غاز الطهي بكل يسر للمنطقة الغربية والجبلية، حسب بيان نشرته، الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأوضحت أن صيانة الخزانين تأتي في إطار النهوض بالعملية التشغيلية والرفع من القدرة التخزينية للمحروقات بالمستودعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل ومتابعة من مدير منطقة الزاوية ومنسق المستودع، مشيرة إلى أن «الصيانة تمت بسواعد ليبية من داخل مستودع الزاوية النفطي».

عملية صيانة خزاني الغاز المسال في مستودع الزاوية النفطي (شركة البريقة)