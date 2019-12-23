«الأزمة الليبية» في مكالمة هاتفية بين دي مايو وبومبيو

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يجري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مكالمة هاتفية اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بحثا خلالها «الأزمة الليبية والوضع الحساس على الأرض هناك»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية

وتطرق دي مايو، في وقت سابق اليوم، إلى ما وصفه بـ«عمل بلا كلل» من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال: «تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة. الوزراء الأوروبيون وغيرهم».

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وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: «إننا نعمل على مهمة أوروبية في ليبيا، بقيادة بوريل إلى جانب وزراء خارجية الدول الرئيسية المتابعة للملف الليبي»، وفق حسب «آكي».