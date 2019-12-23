تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 07:51 مساء
اشتباكات في منطقة أسبيعة على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس، 29 أبريل 2019، (ا ف ب)

قال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة لـ«الإيفاد»، إن الأزمة الليبية «تزداد سوءا منذ تسعة أشهر»، واستند التقرير إلى الباحثة ماري فيتزجيرالد التي زارت ليبيا مؤخراً، وقالت إن البلاد «أصبحت ساحة لحرب دولية بالوكالة، وقد تتحول إلى الأزمة الدولية الكبرى لعام 2020».

وأوضح البرنامج في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن حرب العاصمة طرابلس «أنهت عملية السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة وبدت على شفا النجاح»، في إشارة إلى ملتقى غدامس الذي كان من المقررعقده لجمع الأطراف الليبية مطلع العام.

اقرأ أيضا: «إيكواس» تطالب مجلس الأمن بتعيين مبعوث أممي أفريقي إلى ليبيا   

ونبه التقرير إلى أن «الوضع محفوف بالمخاطر في نهاية عام 2019»، محذرا من احتمالات أن «تتحول ليبيا إلى حرب بالوكالة وساحة حرب أهلية ذات عواقب إنسانية هائلة».

ونوه البرنامج إلى التدخلات الخارجية على طرفي القتال، وقال إن «روسيا نشرت قوات ومعدات لمساندة قوات القيادة العامة هذا الخريف، فيما تلوح تركيا باحتمال إرسال قوات للدفاع عن طرابلس»، وأشار إلى أن اللاعبين الدبلوماسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا يرسلان إشارات متضاربة» في الأزمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
غداة إقرارها بالاحتيال في ليبيا.. فضيحة جديدة تلاحق «أس أن سي لافالان» الكندية ...
ليبيا
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبوسة بحشوة الشوكولاتة