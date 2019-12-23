سرقة 750 متر أسلاك من أحد خطوط نقل الكهرباء في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 07:41 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن سرقة 750 متر من أسلاك الكهرباء في منطقة زليتن من على خط القصبة (2) من 30 سوق الجمعة ما تسبب في فقد التغذية الكهربائية على 10 محولات بمنطقتي القصبة وكعام، وحدوث حالات انقطاع الكهرباء في المنطقتين.

وكررت الشركة الإعلان عن إخلاء مسؤوليتها عن أي انقطاعات تحدث نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة والتي تزايدت وتيرتها خلال هذه الأيام، مناشدة مديرية أمن زليتن وكافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤوليتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

كانت الشركة أعلنت أيضا اليوم، عن سرقة ألفي متر من أسلاك الكهرباء في منطقة الجفارة من قبل مجهولين ما أدى إلى انقطاع التيار عن المواطنين في منطقة السواني وأجزاء من منطقة الساعدية، ضمن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

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