الحكومة الموقتة: غدا الثلاثاء عطلة رسمية تخليدا لذكرى الاستقلال

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني (أرشيفية: الحكومة الموقتة)

قررت الحكومة الموقتة، أن يكون يوم غد الثلاثاء، عطلة رسمية في كافة أنحاء البلاد، تخليدا لذكرى الاستقلال الثامن والستون، والذي يوافق يوم 24 ديسمبر من كل عام.

وقالت الحكومة الموقتة، في بيان، إنه يستثنى من تنفيذ قرار العطلة «وزارتي الداخلة والصحة وكافة المرافق التابعة لهما، وجهاز الأمن الداخلي، وكذلك المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك».

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وخاطب البيان، نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووكيل وزارة الدفاع الملكف بتسيير أعمال الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة؛ لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.

ويوافق غدًا الثلاثاء الذكرى الثامنة والستين لإعلان استقلال البلاد في 24 ديسمبر من العام 1951، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار استقلال ليبيا «تنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949».