ميناء بنغازي البحري يستقبل 4 سفن تجارية تحمل بضائع وحبوبا وسيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 06:04 مساء
عدد من الحوايات التي استقبلها ميناء بنغازي. (الإنترنت)

استقبل ميناء بنغازي البحري أربع سفن تجارية تحمل على متنها حاويات بضائع ومواد غذائية وحبوبا وأخشابا، بحسب ما أعلنه الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، اليوم الإثنين عبر صفحة الميناء على «فيسبوك».

وقال الشهيبي إن سفينة نقل الحاويات «هانزا» رست على رصيف الميناء وعلى متنها 378 حاوية بضائع مختلفة منها مواد غذائية وأدوية وأثاث ومعدات طبية وكراس طبية متحركة وآلات تصوير ومواد منزلية ومواد زينة وزيوت سيارات و26 حاوية مواد تغليف و20 حاوية أدراج مدرسية و12 حاوية مشروبات و9 حاويات غسالات و108 حاوية سيارات استيراد أميركي.

وأضاف أن الميناء استقبل أيضا السفينة «لينا أف» وعلى متنها 218 حاوية تحوي مواد غذائية وحليبا مجففا وأثات ومعدات تصوير طبية وكراسي غسيل كلى وأفران مخابز ومستلزماتها وأبواب خشبية ومواد كهربائية وطلاء و36 حاوية سيارات استيراد أميركي.

وكما رست أيضا على رصيف الميناء سفينة نقل الحبوب «كوين ليلى» وعلى متنها 27500 طن من حبوب الشعير، وكذلك السفينة «أوسلو ويڤ» وعلى متنها 537 ربطة من الخشب الصناعى.، وفق ما أعلنه الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي.

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