سرقة ألفي متر من أسلاك الكهرباء يتسبب في انقطاع التيار عن السواني والساعدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 05:02 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، عن سرقة ألفي متر من أسلاك الكهرباء في منطقة الجفارة من قبل مجهولين ما أدى إلى انقطاع التيار عن المواطنين في منطقة السواني وأجزائ من منطقة الساعدية، ضمن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «ورد إلينا منذ قليل، تعرض عدد من الخطوط الكهربائية، للسرقة من قبل مجهولين بمنطقة الجفارة تقدر بـ 1800 متر أسلاك نحاس على خط المشتل من 30 العزيزية التي تغذي نحو 6 محولات، مما أدى إلى انقطاع التيار على جزء من منطقة الساعدية».

وأضافت «كما تم أيضًا سرقة أسلاك مسافة 1200 متر على خط اتجاه الشركة المجرية والتي تتغذى من محطة 30 البيابصة بمنطقة السواني ما أدى إلى فصل التغذية نحو 4 محولات هوائية ومحطة أرضية، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين القاطنين بمنطقة السواني».

وجددت الشركة العامة للكهرباء إعلانها أنها «تخلي مسؤوليتها عن أي انقطاعات تحدث نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة والتي تزايدت وثيرتها خلال هذه الأيام». كما كررت مناشدتها لمديرية أمن الجفارة وكافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤوليتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

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