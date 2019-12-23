حكومة الوفاق: الثلاثاء يوم عطلة لمناسبة عيد الاستقلال

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج, (أرشيفية : الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن تكون عطلة عيد الاستقلال يوم غدٍ الثلاثاء في جميع المؤسسات والهيئات العامة.

وأوضح القرار الصادر اليوم الإثنين، الذي حمل رقم 1505 للعام 2019 أنه يراعى في العطلة موظفو «المرافق ذات الخدمات الإنسانية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل لهذا اليوم».

ويوافق غدًا الثلاثاء الذكرى الثامنة والستين لإعلان استقلال البلاد في 24 ديسمبر من العام 1951، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الملك إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار استقلال ليبيا «تنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949».