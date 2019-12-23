ارتفاع الموج يصل لـ 6 أمتار على الساحل من بنغازي إلى الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، وتصل إلى 40 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج يصل إلى ستة أمتار على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والريح شمالية غربية على طول الساحل، سرعتها بين 15 و30 عقدة، تصل إلى 35 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

-البحر قليل إلى شديد الاضطراب، وارتفاع الموج من رأس اجدير إلى طرابلس يتراوح بين متر و3.5 متر، ويصل إلى 5.5 متر من الخمس إلى سرت.

- درجة الحرارة لن تتجاوز 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب شدة اضطراب البحر.