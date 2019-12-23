مواطن في شحات يسلم قطعة أثرية عثر عليها بالصدفة

موظفان في مصلحة الآثار شحات يستعرضان القطعة الآثرية، 22 ديسمبر 2019، (وال البيضاء)

سلم المواطن سعد الشريف، قطعة أثرية قيِّمة، عثر عليها بالصدفة في منطقة وادي بالغدير قرب مدينة شحات، إلى فرع مصلحة الآثار شحات.

ووصف الفرع القطعة بأنها عبارة عن تمثال نصفي جنائزي من الحجر الجيري للإلهة «ديمترا»، ومفقودة الرأس وجزء من اليد اليسرى، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية أمس الأحد.

يذكر أن شحات تعد من أهم المدن الأثرية الليبية، وتحتوي على عديد الآثار القيِّمة، التي ترجع للعصور الإغريقية والرومانية، إذ صنفت من ضمن مواقع التراث العالمي العام 1982، كما تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم العربي بين المدن التاريخية.

وفي 18 نوفمبر الماضي، تعرض المسرح الإغريقي في المدينة إلى اعتداء من بعض المخربين، الذين كتبوا أسماء على جدرانه، ما يعد تشويهًا لهذا الصرح المهم، وحينها ناشد المواطنين كلاً من مصلحة الآثار، التابعة للحكومة الموقتة، ومراقبة آثار شحات وبلدية شحات والشرطة السياحية، التدخل لمنع مثل هذه السلوكيات التي شوهت هذا المعلم الأثري المهم.