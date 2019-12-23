مواطن في شحات يسلم قطعة أثرية عثر عليها بالصدفة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 02:40 مساء
موظفان في مصلحة الآثار شحات يستعرضان القطعة الآثرية، 22 ديسمبر 2019، (وال البيضاء)

سلم المواطن سعد الشريف، قطعة أثرية قيِّمة، عثر عليها بالصدفة في منطقة وادي بالغدير قرب مدينة شحات، إلى فرع مصلحة الآثار شحات.

ووصف الفرع القطعة بأنها عبارة عن تمثال نصفي جنائزي من الحجر الجيري للإلهة «ديمترا»، ومفقودة الرأس وجزء من اليد اليسرى، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية أمس الأحد.  

يذكر أن شحات تعد من أهم المدن الأثرية الليبية، وتحتوي على عديد الآثار القيِّمة، التي ترجع للعصور الإغريقية والرومانية، إذ صنفت من ضمن مواقع التراث العالمي العام 1982، كما تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم العربي بين المدن التاريخية.

وفي 18 نوفمبر الماضي، تعرض المسرح الإغريقي في المدينة إلى اعتداء من بعض المخربين، الذين كتبوا أسماء على جدرانه، ما يعد تشويهًا لهذا الصرح المهم، وحينها ناشد المواطنين كلاً من مصلحة الآثار، التابعة للحكومة الموقتة، ومراقبة آثار شحات وبلدية شحات والشرطة السياحية، التدخل لمنع مثل هذه السلوكيات التي شوهت هذا المعلم الأثري المهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
غداة إقرارها بالاحتيال في ليبيا.. فضيحة جديدة تلاحق «أس أن سي لافالان» الكندية ...
ليبيا
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبوسة بحشوة الشوكولاتة