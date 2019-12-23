هبوط الدولار في السوق الرسمية

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار هبوطًا مقابل الدينار اليوم الإثنين، فيما صعد اليورو والجنيه الإسترليني.
وهبطت العملة الأميركية بفارق 0.0002 دينار، مسجلة 1.4035 دينار مقابل 1.4037 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وصعد الجنيه الاسترليني إلى 1.827 دينار مقابل 1.8247 دينار أمس بفارق 0.0023 دينار، كما عاود اليورو الصعود بفارق 0.0004 ليسجل 1.5556 دينار مقابل 1.5552 دينار.
أما عن عملات دول الجوار، فقد هبط الدينار التونسي بفارق 0.0011 دينار ليبي، ليسجل 0.4939 دينار مقابل 0.495 دينار أمس، فيما بقي الدينار الجزائري على استقراره عند مستوى 0.117 دينار ليبي.
وفي دول مجلس التعاون، هبط الريال السعودي إلى 0.3741 دينار مقابل 0.3742 دينار أمس، بفارق 0.0001 دينار، وبالفارق نفسه كان هبوط الدرهم الإماراتي إلى 0.3821 مقارنة بـ0.3822 دينار أمس.
وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.2364 دينار، في حين تراجع الإيوان الصيني إلى 0.2001 دينار مقابل 0.2003 دينار أمس، فيما حافظ الين الياباني على مستوى 1.28 دينار.