هبوط الدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 01:08 مساء

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار هبوطًا مقابل الدينار اليوم الإثنين، فيما صعد اليورو والجنيه الإسترليني.

وهبطت العملة الأميركية بفارق 0.0002 دينار، مسجلة 1.4035 دينار مقابل 1.4037 د‫ينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى 1.827 دينار مقابل 1.8247 د‫ينار أمس بفارق 0.0023 دينار، كما عاود اليورو الصعود بفارق 0.0004 ليسجل 1.5556 دينار مقابل 1.5552 د‫ينار.

أما عن عملات دول الجوار، فقد هبط الدينار التونسي بفارق 0.0011 دينار ليبي، ليسجل 0.4939 دينار مقابل 0.495 د‫ينار أمس، فيما بقي الدينار الجزائري على استقراره عند مستوى 0.117 د‫ينار ليبي.

وفي دول مجلس التعاون، هبط الريال السعودي إلى 0.3741 دينار مقابل 0.3742 د‫ينار أمس، بفارق 0.0001 دينار، وبالفارق نفسه كان هبوط الدرهم الإماراتي إلى 0.3821 مقارنة بـ0.3822 د‫ينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.2364 دينار، في حين تراجع الإيوان الصيني إلى 0.2001 د‫ينار مقابل 0.2003 د‫ينار أمس، فيما حافظ الين الياباني على مستوى 1.28 د‫ينار.
 

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