هبوط الدولار في السوق الرسمية

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار هبوطًا مقابل الدينار اليوم الإثنين، فيما صعد اليورو والجنيه الإسترليني.

وهبطت العملة الأميركية بفارق 0.0002 دينار، مسجلة 1.4035 دينار مقابل 1.4037 د‫ينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى 1.827 دينار مقابل 1.8247 د‫ينار أمس بفارق 0.0023 دينار، كما عاود اليورو الصعود بفارق 0.0004 ليسجل 1.5556 دينار مقابل 1.5552 د‫ينار.

أما عن عملات دول الجوار، فقد هبط الدينار التونسي بفارق 0.0011 دينار ليبي، ليسجل 0.4939 دينار مقابل 0.495 د‫ينار أمس، فيما بقي الدينار الجزائري على استقراره عند مستوى 0.117 د‫ينار ليبي.

وفي دول مجلس التعاون، هبط الريال السعودي إلى 0.3741 دينار مقابل 0.3742 د‫ينار أمس، بفارق 0.0001 دينار، وبالفارق نفسه كان هبوط الدرهم الإماراتي إلى 0.3821 مقارنة بـ0.3822 د‫ينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.2364 دينار، في حين تراجع الإيوان الصيني إلى 0.2001 د‫ينار مقابل 0.2003 د‫ينار أمس، فيما حافظ الين الياباني على مستوى 1.28 د‫ينار.

