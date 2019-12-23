«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على الساحل.. وأمطار في الشمال الشرقي

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتعرض غالبية المناطق الساحلية إلى رياح نشطة إلى قوية، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، إمكانية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، خاصة الجبل الأخضر، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى في كافة المناطق بين 16 و23 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل من بنغازي إلى طبرق ومناطق الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا رعدية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.