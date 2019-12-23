«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على الساحل.. وأمطار في الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 11:36 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتعرض غالبية المناطق الساحلية إلى رياح نشطة إلى قوية، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، إمكانية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، خاصة الجبل الأخضر، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى في كافة المناطق بين 16 و23 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل من بنغازي إلى طبرق ومناطق الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا رعدية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
غداة إقرارها بالاحتيال في ليبيا.. فضيحة جديدة تلاحق «أس أن سي لافالان» الكندية ...
ليبيا
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبوسة بحشوة الشوكولاتة