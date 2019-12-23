تجهيز كلية التقنية الكهربائية في بنغازي بـ 42 حاسبا آليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 09:06 صباحا
حفل تسليم أجهزة حواسيب آلية إلى كلية التقنية الكهربائية في بنغازي، 22 ديسمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية بنغازي، تجهيز معمل كلية التقنية الكهربائية والإلكترونية بـ 42 جهاز حاسب آلي بمواصفات عالية، مع جهازي عرض بيانات.

جاء ذلك في إطار برنامج تعزيز الاستقرار المجتمعي للمدينة، الذي تنفذه منظمة الهجرة الدولية، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

يذكر أن الكلية تعرضت إلى أضرار بالغة خلال المواجهات التي شهدتها بنغازي السنوات الماضية، ما أثر على منشآتها إضافة إلى التجهيزات التي تحتويها.

حضر تلك الفعالية مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، وعميد كلية التقنية الكهربائية الإلكترونية علي السهولي، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، ومندوب المنظمة الدولية للهجرة، ورئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، وعدد من المواطنين.

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