صيانة خلل فني في النهر الصناعي بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 08:15 صباحا
أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الجهاز التنفيدي للنهر الصناعي، الإثنين، صيانة خلل فنى ناتج عن تسريب مياه وقع بالممر الجانبي للصمام الرئيسي المغذي لمنطقة النوفلية شرق سرت.

وأشار مراقب إدارة التشغيل والصيانة بموقع سرت، علي حافظ، إلى أن عملية إصلاح الخلل استغرقت أربعة أيام، منوهًا إلى بدء ضخ وتعبئة المياه من الخط الرئيسيى أجدابيا سرت على مرحلتين، الأولى خط أجدابيا - بن جواد، والثانية خط بن جواد - سرت.

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يذكر أن سكان مدينة سرت يعانون عدة أزمات، منها انقطاع المياه عن منازلهم، مما يضطرهم إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 دينار للصهريج الواحد سعة 12 ألف لتر.

وأرجعت البلدية في بيانات سابقة، أزمة شح المياه إلى أعطال فنية وتعديات بعض المزارعين على مشروع النهر الصناعي، وقد شنت عدة حملات أمنية سابقة لمواجهة تلك التعديات.

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