صحة الوفاق: تزويد مستشفى مسلاتة المركزي والمركز الصحي القصيبات بأدوية ومستلزمات طوارئ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 01:05 صباحا
تزويد مستشفى مسلاتة المركزي والمركز الصحي القصيبات بأدوية ومستلزمات طوارئ, 22 ديسمبر 2019 (صحة الوفاق)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن إدارة الطوارئ الصحية أمدت أمس الأحد، مستشفى مسلاتة المركزي والمركز الصحي القصيبات بشحنة عاجلة من الإمدادات الطبية والأدوية دعماً للخدمات الصحية بمدينة مسلاتة.

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية، الدكتور توفيق حريشة، في بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم، إن دعم الخدمات الصحية المقدم من قبل الإدارة جاء بصورة عاجلة استجابةً لاحتياجات المواطنين الطبية بالمدينة، خاصةً بسبب الظروف الإنسانية التي تمر بها مسلاتة.

وأضاف حريشة، أن شحنة الطوارئ والإمدادات الطبية، شملت مستلزمات خاصة وأدوية طوارئ، بالإضافة إلى المضادات الحيوية.

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