السفارة الليبية في روما تحيي اليوم العالمي للغة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 11:09 مساء
السفارة الليبية في روما تحيي اليوم العالمي للغة العربية, 19 ديسمبر 2019 (السفارة الليبية في إيطاليا)

أحيت السفارة الليبية في إيطاليا، يوم الخميس الماضي، اليوم العالمي للغة العربية، من خلال احتفالية تضمنت فقرات خطابية ومسابقات بين طلبة المدرسة الليبية روما، بحضور السفير الليبي عمر الترهوني،.

ووفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا اليوم، فقد شارك في الاحتفالية أيضا المكلف بالشوون الثقافية بالسفارة الدكتور محمد سويب، ومدير المدرسة الليبية روما، خالد بن عمران، وبحضور عدد من المدرسين والمدرسات.

وبحسب البيان، تفقد السفير المبنى المدرسي بعد اكتمال صيانته واطمأن على ظهوره بالصورة اللائقة بالطالب الليبي من حيث المرافق الخدمية وصيانة الفصول وتجهيز المعامل، وذلك لتهيئة المناخ المناسب للطالب وتوفير كل سبل الراحة له وللأساتذة.

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