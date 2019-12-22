مسرح جامعة طبرق يناقش سبل حل مشكلة المياه في المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 22 ديسمبر 2019, 10:22 مساء
ورشة عمل حول مشكلة المياه في طبرق, مسرح جامعة طبرق 22 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

أقيمت صباح اليوم الأحد بمسرح جامعة طبرق ورشة عمل حول مشكلة المياه في المدينة وإيجاد حلول لها.

وحسب المكتب الإعلامي لجامعة طبرق فإن الورشة تطرقت لمصادر المياه بالمدينة، والتي منها محطة تحلية مياه البحر والبدائل الممكنة لتغذية شبكة المدينة بمياه الشرب ودراسة كافة المشاريع والحلول العاجلة التي من شأنها المساهمة في تغذية المدينة بالمياه.

ولفت المكتب إلى تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة وإيجاد حل لهذه المشكلة، إذ توصلت اللجنة لعدة حلول منها تفعيل القرار الصادر في السابق بشأن توصيل خط النهر الصناعي أجدابيا – طبرق، أو التعجيل في إنشاء محطة المرصص لتحلية المياه أو الاعتماد على محطات التناضح العكسي، حتى يتم صيانة محطة تحلية المياه بطبرق تفاديا لحدوث كارثة مائية.

حضر الورشة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ووكيل ديوان البلدية عبدالله أسحام ومدير إدارة الجودة مسعود الوهراني، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال، والمهندس طاهر الطيب مدير جهاز الإسكان والمرافق ورئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي حسن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحصى في الكلى.. أسباب وعلاج