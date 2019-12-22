القيادة العامة تمهل مصراتة 3 أيام أخرى لسحب «ميليشياتها» من طرابلس وسرت

أعلن الناطق باسم القوات التابعة للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، عن تمديد مهلة الثلاثة أيام التي أعطتها لمدينة مصراتة، «لسحب (ميليشياتها) من طرابلس وسرت»، لتزيد ثلاثة أيام أخرى.

وأوضح المسماري في بيان للقيادة العامة اليوم، أن هذه المهلة جاءت استجابة للاتصالات من بعض الشخصيات الوطنية من «أحرار أبناء مصراتة مع القيادة العامة لتمديد المهلة أسبوعا لإعطاء فترة زمنية كافية لجهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء مصراتة للعودة إلى مدينتهم».

لكنه أكد اعتذار القيادة العامة عن هذه المدة، واكتفاءها بثلاثة أيام فقط مهلة إضافية، تنتهي الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء المقبل.

وقال المسماري، صباح الجمعة الماضي: «إن استهداف مصراتة سيتواصل يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل... إذا لم تسحب مصراتة (ميليشياتها) من طرابلس وسرت خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد المقبل».

في سياق متصل حذر المسماري شركات النقل الجوي، «التي تعمل في نقل الأسلحة والمعدات من خلال طائراتها المدنية معتقدة أنها تحت حماية القوانين الدولية»، قائلا «تأكد لنا أن طائرة من نوع بيونج 747/412 تابعة لشركة آيرو ترانس ضمت حمولتها في الرحلة من اسطنبول إلى مصراتة معدات وعتاد عسكري».

وشدد على أن «قواتنا الجوية لن تتردد في استهداف وإسقاط الطائرات المدنية، التي تقوم بإدخال الأسلحة والمعدات العسكرية إلي مطارات ليبيا».