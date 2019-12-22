«الخليج العربي للنفط» تعقد جمعيتها العمومية لعام 2019 برئاسة صنع الله

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 08:03 مساء
الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، 22 ديسمبر 2019 (مؤسسة النفط)

عقدت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأحد، جمعيتها العمومية للعام 2019 بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، فإن الاجتماع استعرض نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام الحالي، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لعام 2020، والنشاط السنوي لمنطقة التعاقد م ن91، بالإضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام المقبل، كما تم عرض الميزانيات المقترحة واستعراض نبذة عن الأعمال المنجزة في 2019، والخطط المستقبلية، والمشاريع المقترحة، والجاري تنفيذها.

وناقشت الجمعية العمومية بند المصروفات، والميزانية التقديرية والتشغيلية والرأسمالية، والميزانية اللازمة للتشغيل والصيانة، وتنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير الاحتياطي والدراسات الهندسية والفنية، والمشاريع المتوقفة، كما تم الاستماع لتقرير هيئة المراقبة والرد على الملاحظات الواردة فيها.

من جانبه، سلط صنع الله الضوء على جهود الشركة في ربط الآبار ووضعها على الإنتاج مما ساهم في زيادة القدرة الإنتاجية، إضافة للجهود الكبيرة في استكمال أعمال الصيانة للمعدات، كصيانة محطات توليد الطاقة، وضاغطات الرفع بالغاز، وإصلاح خطوط نقل النفط بجميع المواقع، واستكمال محطة كهرباء السرير المتحركة، والعمرة الكاملة لحقل السرير.

كما أشاد باهتمام الشركة بمنطقة التعاقد 91 ووضع خطط لتطوير الحقل، موجها بتكثيف الجهود لاستكمال مشاريع استغلال الغاز بحقل مسلة، وتطوير حقول سيناون، وسلطان، النافورة.

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