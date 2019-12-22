تسيير قافلة طبية لأهالي قرية تينيناي جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 22 ديسمبر 2019, 07:43 مساء
القافلة الطبية لقرية تينيناي جنوب بني وليد. (الإنترنت)

سيرت إدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد، اليوم الأحد، قافلة طبية للكشف على أمراض العيون والباطنية والأطفال من أهالي قرية تينيناي جنوب المدينة بالتنسيق مع المركز الصحي تينيناي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران إن القافلة الطبية تضم عددا من الأطباء والمختصين في أمراض العيون والباطنية والأطفال وبعض التخصصات الأخرى.

وأوضح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن عدد الحالات التى جرى الكشف الطبي عليها من قبل أعضاء القافلة الطبية بلغ أكثر من 90 حالة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وذكر أبوالنيران أن برنامج القوافل الطبية الذي تشرف عليه إدارة الخدمات الصحية ببني وليد يتستمر في عدة مناطق بالبلدية إلى حين توفير طبيب مقيم من أجل تخفيف معاناة المرضى في تلك المناطق.

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