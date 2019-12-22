«صحة الموقتة» تعلن عن تطبيق تجريبي للوصفة الالكترونية

وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب.(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، عن آلية لتطبيق الوصفة الالكترونية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن المرحلة التجريبية من تطبيق الوصفة ستنطلق مطلع عام 2020 بعدد من مراكز علاج أمراض السكري والغدد الصماء والمراكز التخصصية لعلاج مرضى الأورام.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد عقوب الأحد إن «تطبيق نظام الوصفة الالكترونية يحقق عددا من الأهداف والمميزات أبرزها حماية وسلامة المرضى، وقف هدر المال العام، وتجنب تكرار الأدوية والأخطاء الطبية، وتحديد المخزون ووضع الضوابط لاستخراج الوصفة، وسرعة وكفاءة صرف الدواء للمريض،و معرفة معدل استهلاك المرضى والمخزون الاستراتيجي في الصيدليات والمخازن».

وأضاف: «ما يوفره النظام من ضمان السرية التامة لحماية خصوصية المريض وإلى أخذه فريق الإعداد للنظام بعين الاعتبار من وجود دعم فني مستمر لصيانته ووضع خطة للطوارئ تحسبا لحدوث أي مشاكل في النظام قد تكون خارجة عن الإرادة».

ولفت عقوب إلى أن «أبرز ميزات النظام أيضا تطابقه مع إجراءات تطبيق الصيدلة السريرية بالمستشفيات وما يتيحه من سهولة تحديد الصلاحيات لصرف الدواء من قبل أهل الاختصاص، وسهولة حساب الجرعة بخصوص العمر ووزن المريض، ومعرفة الإحصائية الخاصة بعمل الأطباء والصيادلة والأدوية التي يتم صرفها، ومنع والحد من الأدوية المغشوشة والمهربة والوصفات المزورة».

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وأشار الوزير سعد عقوب إلى أن «نظام الوصفة الالكترونية سيعتمد على تطبيق الكتروني حيث تقرأ الهوية الذكية البطاقة المدنية،ويتم صرف العلاج المناسب للمريض، وربطه بمخازن الأدوية سواء في المستشفيات أو المراكز التخصصية، والسماح للأطباء بتسجيل الدواء الحالي الذى يستخدمه المريض كخطوة أولي قبل إضافة وصفة طبية جديدة، بما يمكن من تقليل عدد الوصفات بناء على الاستخدام الحالي للأدوية من قبل المرضى».