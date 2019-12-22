المشير حفتر يستقبل بمقر القيادة في الرجمة وزير خارجية اليونان

لقاء المشير حفتر مع وزير خارجية اليونان بمقر القيادة العامة. (الإنترنت)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة وزير خارجية اليونان نيكوس دندنياس الذي وصل بنغازي اليوم الأحد.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن اللقاء يأتي «في إطار التناقش في آخر الأوضاع السياسية وآخر مستجدات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال أفريقيا، والبحث في سبل التعاون بين البلدين».

كان وزير الخارجية اليوناني التقى قبل اجتماعه مع المشير حفتر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، عقب استقباله فور وصوله إلى بنغازي صباح اليوم، من قبل وزير الخارجية بالحكومة الموقتة الدكتور عبدالهادي الحويج.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية اليوناني: الاتفاق الأمني بين «الوفاق» وتركيا خطر على ليبيا والمنطقة بأكملها

وجاءت زيارة وزيرة الخارجية اليوناني إلى مدينة بنغازي لبحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين الطرفين، ومذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، بشأن التعاون العسكري والأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية.

وقال دندياس، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، «لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقات، وإننا نقف ضدها بحزم مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي»، ولفت إلى أن ما يهم اليونان هو الشق الأمني والعسكري فيها؛ لأنه «يشكل خطرًا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل»، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك».