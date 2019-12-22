السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج, (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن مذكرة التفاهم مع الموقعة مع تركيا «تندرج في إطار حق ليبيا في الدفاع عن نفسها»، وذلك بعد نحو أقل من شهر من توقيع المذكرة مع الجانب التركي في أنقرة.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية لقناة «تي آر تي» التركية «خاطبنا دولا بشأن المذكرة وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر، وبعض هذه الدول كانت لها تجربة معنا في تحرير سرت».

وارتفعت وتيرة الجدل منذ توقَّيع حكومة الوفاق والحكومة التركية في 17 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

اقرأ أيضا: إردوغان لن يكون لنا أي ساحل ندخل منه إذا تخلينا عما بدأناه مع ليبيا و«قبرص التركية»

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده «لن تتراجع عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع حكومة الوفاق»، مضيفًا أنها «لا يوجد أي تعارض لهذه المذكرة مع القانون الدولي».

وتعتزم تركيا القيام بأنشطة مشتركة للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق «المتوسط» بموجب مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق، لكن هذا الاتفاق تعارضه اليونان التي تتنازع مع أنقرة على تلك الموارد وتقول إن الخطوة تنتهك القانون الدولي. وهو ما ترفضه تركيا وتقول إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها، بحسب «رويترز».