بودوارة يدعو إلى إطلاق مفتاح بوشديق عضو المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 04:11 مساء
عضو المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال مفتاح بوشديق. (بوابة الوسط)

دعا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال، أشرف بودوارة، إلى إطلاق عضو المؤتمر مفتاح بوشديق الذي خطفه مسحلون مجهولون في مدينة البيضاء الأربعاء الماضي.

وأوضح بودوارة في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» الأحد أن «مجموعة مسلحة ترتدي ملابس عسكرية داهمت منزل الزميل، وألقت القبض عليه دون معرفة الجهة التابعة لها تلك المجموعة».وتابع: «أكد جيران بوشديق أنهم تعرفوا على اثنين من المسلحين، وهما تابعان لجهاز الأمن الداخلي».

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وبين أن «المجموعة المسلحة مكونة من جهازين، أمني وعسكري»، حسب قوله، موضحًا أنهم شنوا حملة اعتقالات الفترة الأخيرة في البيضاء بحق عدد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين».

«وطالت الاعتقالات عددًا من الضباط، بينهم العميد مصطفى بوحرارة والعقيد يوسف الصوصاع، الذي أُفرج عنه منذ أيام»، وفق بودوارة الذي قال: «جميع مَن تم اعتقالهم معروفون بحسن سلوكهم وتشهد لهم المدينة بالكامل».وأضاف: «لا نعرف سبب الاعتقالات حتى الآن، ونناشد الجهات الأمنية بالمدينة ضرورة متابعة الأمر لمعرفة مكان الزميل الجويفي وإعادته الى أسرته».

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