رفض شحنة سمسم أحمر في ميناء الخمس البحري

شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، رفضه دخول شحنة سمسم أحمر تبلغ 1800 كيس، موردة من السودان عبر ميناء الخمس البحري.

وقال المركز إن سبب الرفض يرجع إلى مخالفتها المواصفات القياسية الليبية من حيث وجود حشرات داخل الشحنة، حسب ما نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكان المركز أعلن، الأربعاء الماضي، رفضه دخول شحنة أدوية موردة من الهند عبر ميناء طرابلس البحري. ويأتي هذا، في إطار الجهود التي يبذلها المركز لمكافحة الأغذية والأدوية غير الصالحة، عبر حملات تفتيشية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في المواني والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.