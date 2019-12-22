«صحة الوفاق»: إنشاء 10 عيادات خارجية بمركز علاج أمراض السكر

شحنة من المستلزمات الطبية تسلمتها مخازن المركز الوطني لعلاج أمراض السكر، 22 ديسمبر 2019. (صحة الوفاق)

تسلمت مخازن المركز الوطني لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء بطرابلس، شحنة من المستلزمات الطبية، ضمن خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق، لدعم المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، إنشاء 10عيادات خارجية مجهزة بأحدث الأجهزة التشخيصية تغطي كل التخصصات المرتبطة بأمراض السكر، كالعيون والأعصاب والقلب، داخل مبنى المركز الوطني لعلاج أمراض السكر، وذلك بناء على اتفاق بين وكيل عام الوزارة محمد هيثم عيسى ومدير المركز محمد الزليطني.

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وأوضح البيان أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مبنى مكون من 3 طوابق، يخصص طابقه الأول كمخازن للأدوية والمستلزمات الطبية، فيما سيخصص الطابقان الثاني والثالث كمعهد صحي لطلبة التمريض، ومكتبة للطلاب، وقاعات للمحاضرات.