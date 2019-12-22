مستشفى إدري يتسلم شحنة أجهزة طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 01:18 مساء
شاحنة تابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محملة بأجهزة طبية، (أرشيفية: صحة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الأحد، شحنة أجهزة ومعدات طبية إلى مستشفى إدري، ضمن خطة دعم المستشفيات، التي تنفذها الوزارة.

وشملت الشحنة «حضانات لحديثي الولاده، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز أشعة متنقل، وجهاز الصدمة الكهربائية، وprobe خاصًّا بفحص الدماغ وprobe خاصًّا بفحص الأوعية الدموية» حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لوكيل عام الوزارة على موقع «فيسبوك».

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كما تضمنت «جهاز تعداد الدم الكامل CBC وجهاز تعقيم سعة 490L وجهاز شفط سوائل، وأجهزة كي جراحي، وشاشات مراقبة العلامات الحيوية، وأدوات جراحية للعمليات القيصرية، وأدوات جراحية خاصة بالولادات».

ويقع المستشفى في قرية إدري، جنوب غرب ليبيا إلى الغرب من براك بنحو 135 كلم، وقد أُنشئ كمستشفى عام، وتبلغ سعته السريرية 60 سريرًا.

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