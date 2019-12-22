صيانة كابل كهرباء في الهضبة الشرقية

جانب من أعمال صيانة كابل الكهرباء، 22 ديسمبر 2019. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، صيانة كابل ضغط عالي يغذي إحدى محطات الهضبة الشرقية (جنوب طرابلس).

وتمكن فنيو فرقة الصيانة المسائية التابعة لدائرة توزيع الهضبة من صيانة كابل ضغط عالي «11 ك.ف» من محطة مدرسة رجب النائب إلى محطة جربوع.

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يشار إلى أن الشركة أعلنت في نوفمبر الماضي، أن فنيي ومهندسي دائرة توزيع الهضبة نفذوا أعمال صيانة لكابل ضغط عالي معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس، كما نُفذت أعمال الصيانة بعدد من المحطات تشمل تمسان «جنوب غرب ليبيا»، ومحطة كهرباء الزاوية، ومحطة كهرباء القبة شمال شرق ليبيا، وصيانة محطة «66 ك ف تمسان».