ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والإسترليني بالسوق الرسمية

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار ارتفاعًا مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع، فيما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني.
ارتفعت العملة الأميركية بفارق 0.0026 دينار، مسجلة 1.4037 دينار مقابل 1.4011 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وهبط الجنيه الاسترليني إلى 1.8247 دينار مقابل 1.8331 دينار الخميس بفارق 0.0084 دينار، كما تراجع اليورو بفارق 0.0040 ليسجل 1.5552 دينار مقابل 1.5592 دينار.
أما عن عملات دول الجوار، فقد صعد الدينار التونسي بفارق 0.003 دينار ليبي، ليسجل 0.495 دينار مقابل 0.493 دينار الخميس، فيما بقي الدينار الجزائري على استقراره عند مستوى 0.117 دينار ليبي.
وفي دول مجلس التعاون، صعد الريال السعودي إلى 0.3742 دينار مقابل 0.3735 دينار الخميس، بفارق 0.0007 دينار، وبالفارق نفسه كان ارتفاع الدرهم الإماراتي إلى 0.3822 دينار مقارنة بـ 0.3815 دينار.
وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.2364 دينار، في حين ارتفع الإيوان الصيني إلى 0.2003 دينار مقابل 0.2001 دينار أمس، فيما حافظ الين الياباني على مستوى 1.28 دينار.