ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والإسترليني بالسوق الرسمية

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار ارتفاعًا مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع، فيما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني.

ارتفعت العملة الأميركية بفارق 0.0026 دينار، مسجلة 1.4037 د‫ينار مقابل 1.4011 د‫ينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط الجنيه الاسترليني إلى 1.8247 د‫ينار مقابل 1.8331 د‫ينار الخميس بفارق 0.0084 دينار، كما تراجع اليورو بفارق 0.0040 ليسجل 1.5552 د‫ينار مقابل 1.5592 د‫ينار.

أما عن عملات دول الجوار، فقد صعد الدينار التونسي بفارق 0.003 دينار ليبي، ليسجل 0.495 د‫ينار مقابل 0.493 د‫ينار الخميس، فيما بقي الدينار الجزائري على استقراره عند مستوى 0.117 د‫ينار ليبي.

وفي دول مجلس التعاون، صعد الريال السعودي إلى 0.3742 د‫ينار مقابل 0.3735 د‫ينار الخميس، بفارق 0.0007 دينار، وبالفارق نفسه كان ارتفاع الدرهم الإماراتي إلى 0.3822 د‫ينار مقارنة بـ 0.3815 د‫ينار.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.2364 دينار، في حين ارتفع الإيوان الصيني إلى 0.2003 د‫ينار مقابل 0.2001 د‫ينار أمس، فيما حافظ الين الياباني على مستوى 1.28 د‫ينار.