ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والإسترليني بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 11:50 صباحا

سجل سعر الصرف الرسمي للدولار ارتفاعًا مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع، فيما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني.

ارتفعت العملة الأميركية بفارق 0.0026 دينار، مسجلة 1.4037 د‫ينار مقابل 1.4011 د‫ينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط الجنيه الاسترليني إلى 1.8247 د‫ينار مقابل 1.8331 د‫ينار الخميس بفارق 0.0084 دينار، كما تراجع اليورو بفارق 0.0040 ليسجل 1.5552 د‫ينار مقابل 1.5592 د‫ينار.

أما عن عملات دول الجوار، فقد صعد الدينار التونسي بفارق 0.003 دينار ليبي، ليسجل 0.495 د‫ينار مقابل 0.493 د‫ينار الخميس، فيما بقي الدينار الجزائري على استقراره عند مستوى 0.117 د‫ينار ليبي.

وفي دول مجلس التعاون، صعد الريال السعودي إلى 0.3742 د‫ينار مقابل 0.3735 د‫ينار الخميس، بفارق 0.0007 دينار، وبالفارق نفسه كان ارتفاع الدرهم الإماراتي إلى 0.3822 د‫ينار مقارنة بـ 0.3815 د‫ينار.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.2364 دينار، في حين ارتفع الإيوان الصيني إلى 0.2003 د‫ينار مقابل 0.2001 د‫ينار أمس، فيما حافظ الين الياباني على مستوى 1.28 د‫ينار.

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