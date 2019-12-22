الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على مناطق الشمال.. وأمطار بـ«الجبل الأخضر» غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشاطا تدريجيا للرياح على مناطق الشمال وخصوصا الساحلية يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، مشيرا إلى وجود فرصة لسقوط أمطار مساء الغد على مناطق الجبل الأخصر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن متوسط درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على مختلف المناطق تتراوح بين 16 و24 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء مع احتمال تكون ضباب خفيف أثناء الليل والصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية، تصل سرعتها اعتبارا من مساء الغد إلى 50 كم/س، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتكون خفيفة السرعة الليلة على سرت.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا اعتبارا من الغد، ويكون ملحوظا الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار على مناطق الجبل الأخضر قد يصحبها خلايا رعدية.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار وتتحول الثلاثاء إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل إلى 80كم\س على مناطق الجبل الأخضر.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بداية من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتكون غدا شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضا طفيفا بداية من الغد.