صيانة مقرات أمنية في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 11:14 صباحا
جانب من مراسم تسليم المقرات الأمنية في الكفرة، 21 ديسمبر 2019. (بلدية الكفرة)

سلمت اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة الموقتة، بلدية الكفرة، مقرات البحث الجنائي، والأمن الداخلي بعد انتهاء أعمال الصيانة والتحوير من قبل الشركة المُنفذة .

وحضر مراسم التسليم عميد البلدية المكلف، ووكيل الديوان، ورئيس ونائب رئيس مجلس الحكماء والشورى، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ورئيس فرع الاستخبارات العسكرية، وجمع من الوجهاء والأعيان، بحسب بيان منشور على صفحة بلدية الكفرة بموقع «فيسبوك» أمس السبت.

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يشار إلى أن الحكومة الموقتة وافقت على تنفيذ عشرة مشروعات ببلدية الكفرة منها إنشاء طرق، وصيانة وتحوير عيادة بوشوق المجمعة، وإنشاء جزيرة دوران مدخل المدينة، ومن المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

جانب من مراسم تسليم المقرات الأمنية في الكفرة، 21 ديسمبر 2019. (بلدية الكفرة)
جانب من مراسم تسليم المقرات الأمنية في الكفرة، 21 ديسمبر 2019. (بلدية الكفرة)
جانب من مراسم تسليم المقرات الأمنية في الكفرة، 21 ديسمبر 2019. (بلدية الكفرة)
جانب من مراسم تسليم المقرات الأمنية في الكفرة، 21 ديسمبر 2019. (بلدية الكفرة)
جانب من مراسم تسليم المقرات الأمنية في الكفرة، 21 ديسمبر 2019. (بلدية الكفرة)
جانب من مراسم تسليم المقرات الأمنية في الكفرة، 21 ديسمبر 2019. (بلدية الكفرة)
جانب من مراسم تسليم المقرات الأمنية في الكفرة، 21 ديسمبر 2019. (بلدية الكفرة)
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