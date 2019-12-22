«اقتصادية» غرب أفريقيا تعتمد خطة عمل بمليار دولار لمكافحة «الجهاديين»

جندي من النيجر على متن آلية مصفحة في نيامي في 7 يوليو 2019 (فرانس برس)

اعتمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، خلال قمة في أبوجا أمس السبت، خطة عمل بقيمة مليار دولار لمكافحة «الجهاديين» في المنطقة، من دون أن تتضح في الحال الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمتد تطبيقها على خمس سنوات.

وقال رئيس مفوضية إيكواس، جان-كلود كاسي برو، في ختام القمة إن «المؤتمر اعتمد خطة العمل 2020-2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة، واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها»، مضيفًا أنه «سيتم تمويل هذه الميزانية من الموارد الداخلية بقيمة مليار دولار».

وأشار إلى أن «إجمالي قيمة الخطة يبلغ 2.3 مليار دولار وبالتالي لا بد من تضامن الشركاء الدوليين «لتأمين المبلغ الباقي»، موضحًا أن المبلغ الذي قررت «إيكواس» تخصيصه من مواردها الداخلية لتمويل هذه الخطة يهدف إلى تعزيز عتاد الدول الأعضاء ودعم أنشطة التدريب في الهياكل المختصة والتبادل الفعال للمعلومات الاستخبارية، وأوضح أنه يتعين على رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن يستحدث فورًا آلية شاملة وشفافة لإدارة الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل التي لم يتم تحديد تفاصيلها بعد، وفق وكالة «فرانس برس».

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من جهتها، ناشدت المنظمة الإقليمية مرة أخرى وضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق أمام حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، كما دعت إلى أن تكون قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) متمتعة بتفويض هجومي.