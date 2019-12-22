بالصور.. مداهمة 12 وكر خمور في بنغازي

بعض كميات الخمور التي صادرتها شرطة النجدة في بنغازي، 21 ديسمبر 2019. (مديرية أمن بنغازي)

قالت مديرية أمن بنغازي، إن منتسبي الدفعة الجديدة لقسم شرطة النجدة داهموا وضبطوا 12 وكرا لبيع وصناعة المواد المُسكرة.

ووصفت المديرية هذه العملية السبت بأنها «أكبر عمليات ضبط لأوكار بيع وصناعة المواد المُسكرة»، حسب منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ ايضا: مداهمة وكر لصناعة الخمور في طبرق

ونشرت الصفحة صورًا للكميات الخمور التي ضبطها رجال شرطة النجدة، مشيرة إلى تعليمات بضرب «عدد كبير من أوكار الجريمة لمواجهة وضبط الخارجين على القانون وتجار والقائمين على مصانع المواد المُسكرة والمخدرة وحائزى الأسلحة وإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة».

ويكثف قسم النجدة حملاته ضد مصانع الخمور هذا الشهر، إذ تمكن عناصره أول من أمس من ضبط كميات هائلة تقدر بــ4 آلاف لتر خمور.

بعض كميات الخمور التي صادرتها شرطة النجدة في بنغازي، 21 ديسمبر 2019. (مديرية أمن بنغازي)

بعض كميات الخمور التي صادرتها شرطة النجدة في بنغازي، 21 ديسمبر 2019. (مديرية أمن بنغازي)

بعض كميات الخمور التي صادرتها شرطة النجدة في بنغازي، 21 ديسمبر 2019. (مديرية أمن بنغازي)