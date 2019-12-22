وزيرا خارجية مصر والمغرب يؤكدان أهمية «العمل العربي» لاستقرار ليبيا

مبنى وزارة الخارجية المصرية. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري والمغربي ناصر بوريطة على أهمية «تعزيز العمل العربي» لاستقرار ليبيا، في اتصال هاتفي بينهما، مساء السبت.

وقال الناطق باسم الخارجية المصري أحمد حافظ، إن الاتصال تناول «تبادلا الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الشأن الليبي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعراض سُبل الدفع قُدماً بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة».

اقرأ ايضا: وزير الخارجية المصري ومستشار الأمن القومي الألماني يبحثان ترتيبات «مؤتمر برلين»

وكان الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال الخميس الماضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توافقا «على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية».

وأكدت مصر، على لسان وزير خارجيتها، في وقت مبكر من الشهر الجاري، أهمية العمل لـ«الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة من أي طرف ليبي أو خارجي وبأي شكل»، مشددة على دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وللجهود المبذولة لإنجاح «عملية برلين».

اقرأ أيضا: وزير الخارجية المغربي: تكاثر المبادرات حيال ليبيا أوقع تنافرا بينها

بدورها، دعت المغرب في أوائل ديسمبر، المجتمع الدولي إلى إبداء تضامن قوي وبصوت موحد من قبل المجتمع الدولي من أجل تجنب اندلاع حرب أهلية في ليبيا والتوصل لمَخرج سياسي في البلاد، وفق الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي.

وأبدى المسؤول المغربي استعداد الرباط «للاضطلاع بدور مهم والمساهمة في تسوية القضية الليبية في أقرب الآجال وبشكل نهائي، يحدوها هدف واحد يتمثل في إنجاح الليبيين للحوار والمصالحة الوطنية من أجل إحلال السلام وتحقيق الاستقرار».