مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحث مع سيالة وقف إطلاق النار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 11:26 مساء
صورة مركبة تجمع سيالة مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. (الإنترنت).

أجرى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية أسبانيا السابق جوزيب بوريل اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مساء السبت، لتناول الأوضاع في ليبيا.

وذكرت، صفحة «إدارة الإعلام الخارجي» بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك» أن بوريل شدد على «اهتمام الاتحاد الأوربي ودوله بدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا ودعم مساعي وقف إطلاق النار ووقف القتال الدائر جنوب العاصمة طرابلس، والعمل على المسار السياسي وفق خطة الأمم المتحدة ومبعوثها لليبيا غسان سلامة».

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وكان سيالة أجرى اتصالًا هاتفيًّا في نهاية نوفمبر الماضي بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، تناولا خلاله توقيع حكومة الوفاق مع تركيا مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

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