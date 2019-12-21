المسماري: احتجاز سفينة تركية قبالة ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 10:39 مساء

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري احتجاز سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم يتكون من أتراك، قبالة ساحل درنة، اليوم السبت.

وقال المسماري في بيان إنه «تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات».

وأضاف أن السرية البحرية «المقاتلة سوسة» احتجزت السفية وألقت القبض على طاقمها أثناء القيام بدورية فى المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفى الحدود البحرية التى تم ترسيمها بموجب اتفاقية التعاون البحري والأمني الموقعة أخيرا بين تركيا وحكومة الوفاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن تبني قوة فضائية لخوض الحرب الجديدة أمام تحدي روسيا والصين