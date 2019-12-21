انطلاق المؤتمر العلمي الأول للدراسات الاقتصادية والسياسية بجامعة سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 10:23 مساء
المؤتمر العلمي الأول للدراسات الاقتصادية والسياسية, كلية الاقتصاد جامعة سرت, 21 ديسمبر 2019 (تعليم الوفاق)

أقامت كلية الاقتصاد بجامعة سرت، المؤتمر العلمي الأول للدراسات الاقتصادية والسياسية، بعنوان «الهجرة غير الشرعية - التداعيات وسبل المواجهة»، تزامنًا مع اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر لكل عام.

ووفق بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم، فإن المؤتمر انعقد بمشاركة 24 ورقة بحثية من الجامعات الليبية والعربية من دولة الجزائر وعمان فلسطين والإمارات.

وأوضح البيان أن المؤتمر بدأ بحفل افتتاح تضمن عديد الكلمات التي أشادت بدور الجامعات الليبية وجامعة سرت بدراسة الظواهر المهمة في المجتمع المحلي والدولي وتقديم مقترحات لمعالجتها، كما تم خلال حفل الافتتاح تقديم عديد العروض المسجلة، التي تحدثت عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وآثارها على المجتمع.

وبدأت بعد ذلك الجلسات العلمية، التي تم تقسيمها إلى أربع جلسات، تضمنت كل جلسة عددًا من الأوراق البحثية والمناقشات العلمية والمداخلات حول موضوع الهجرة غير الشرعية وآثارها وسبل مكافحتها.

وفي ختام المؤتمر توصل المشاركون من الباحثين والمهتمين إلى عديد التوصيات بهدف مساعدة الحكومات والجهات المهتمة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحتها وتوعية المجتمعات لتفادي آثارها.

يذكر أن كلية الاقتصاد بجامعة سرت أقامت ورشة عمل حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ديسمبر من العام الماضي، بمشاركة عدد من المهتمين في مجالات العلوم الإنسانية والسياسية والقانونية.

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