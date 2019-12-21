البرلمان التركي يوافق على مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع حكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 10:06 مساء
جلسة سابقة للبرلمان التركي. (أرشيفية: الإنترنت).

وافق البرلمان التركي، اليوم السبت، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية التركية (الأناضول).

وفي الخامس من ديسمبر الجاري، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بـ«تحديد مناطق الصلاحية البحرية»، والموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب إردوغان في 27 نوفمبر أيضًا.

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وتنص مذكرة التعاون الأمني والعسكري على «دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي تعد من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين»، وفق «الأناضول»، مضيفة أن المذكرة تنص أيضًا على «توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها».
 

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