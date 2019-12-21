البعثة الأممية: «انتهاكات جسيمة بحق المدنيين» في ترهونة والمناطق المجاورة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 09:29 مساء

عبرت بعثة الأمم المتحدة، عن قلقها الشديد من «المعلومات الواردة من ترهونة والمناطق المجاورة والتي تتضمن أخبارًا عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين».

وشددت البعثة في بيان لها اليوم، أن هذه الانتهاكات «قيد التوثيق الدقيق» تمهيدًا لوضعها أمام القضاء الجنائي المحلي والدولي.

ودانت البعثة «بشدة» استمرار تعريض حياة المزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن «الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة وحدها».

المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة

وجدد المسماري، التزام القيادة العامة بمهلة ثلاثة أيام لمدينة مصراتة تنتهي الساعة 12 مساء غد الأحد، مشددا على عدم «تجديدها أو تمديدها»، حسب بيان نشره، على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأضاف المسماري أن وسائل إعلام «نشرت أنباء كاذبة عن سيطرة قوات الوفاق على مدينة ترهونة»، مؤكدا «هروبها بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع»، مشيرا إلى أنه «جرى ملاحقتهم برا وجوا وقتل أعداد كبيرة منهم حتى تجاوزوا مدينة مسلاتة التي انطلقوا منها».

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