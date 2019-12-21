«يونيسف»: إنشاء أندية للمهارات الحياتية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 09:07 مساء
جانب من ورشة عمل أقامتها يونيسف ضمن برنامج استغلال مهارات الأطفال الليبيين. (الإنترنت).

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أنها نفذت برنامجًا يهدف إلى استغلال المهارات الخاصة بالأطفال الليبيين وإنشاء أندية لهذا الغرض، بالتعاون مع «وزارة التعليم الليبية والمعهد العربي لحقوق الإنسان».

وقالت المنظمة إنها نفذت البرنامج الذي يحمل اسم «إدماج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة في التعليم الرسمي والمجتمعي»؛ بهدف «تكثيف المهارات الحياتية للأطفال الليبيين في المدارس من خلال إنشاء نوادي المهارات الحياتية».

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كما يستهدف البرنامج الأطفال والشباب النازحين داخليًّا، واللاجئين من خلال اقتراح برنامج تعليمي مبني على المهارات الحياتية لمنحهم الحق في التعليم وتعزيز قدراتهم وتنمية مهارتهم للتغلب على العراقيل التي حالت دون مواصلتهم التعليم، بحسب حساب للمنظمة على موقع «فيسبوك».

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