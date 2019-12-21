بالصور: افتتاح مبنى محكمة شمال بنغازي بعد 6 سنوات من توقفها عن العمل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 21 ديسمبر 2019, 05:42 مساء

اُفُتتح  مبنى محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية بعد 6 سنوات من توقفها عن العمل بسبب الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة، بحضور رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني.  

وأشاد رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني بـ«المجهودات المبذولة لإعادة هذا الصرح للعمل بعد تعرضه لأكثر من تفجير من قبل الجماعات الإرهابية قبيل تحرير المدينة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية»، وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة العدل بالحكومة الموقتة بـ«فيسبوك».

وأثنى عبد الله الثني على «دور جهاز تنمية وتطوير المدن برئاسة المهندس ناجي المعداني لإتمامه العمل المناط به على أكمل وجه».

إقرأ أيضًا: بنغازي من دون مراكز شرطة

وحضر حفل الافتتاح، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد مفتاح القوي، والمحامي العام الأستاذ إبراهيم الدرسي، ووكيل وزارة العدل الأستاذ خالد نجم، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبداللطيف بوهدمه ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، وعضو مجلس النواب عن بنغازي بدر العقيبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يفعل التدخين الإلكتروني في الرئتين؟