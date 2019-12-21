وصول 3 سفن شحن على متنها 7450 حاوية إلى ميناء بنغازي

سفينة راسية في ميناء بنغازي البحري، 24 نوفمبر 2019.( الميناء فيسبوك)

أعلن ميناء بنغازي البحري، اليوم السبت، عن وصول ثلاث سفن شحن على متنها 7450 حاوية سلع وبضائع ومواشٍ وأغنام.

واستقبل الميناء سفينة نقل الحاويات «كنت شيب فون» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 192 حاوية تحوي سلعا وبضائع متنوعة، وكذلك السفينة «الريدي ستار» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 123 حاوية بضائع مختلفة، وذلك حسب تصريحات الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي.

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كما استقبل الميناء سفينة نقل المواشي «ارفي لايف ستك» الوكيل الملاحي لشركة الدوسر للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7135 رأسا من الأغنام قادمة من دولة رومانيا،

وكان الميناء استقبل أول ديسمبر الجاري، السفينة «حسن» الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها سبعة آلاف طن من مادة الإسمنت (أكياس). كما دخلت السفينة «صن باور» الوكيل الملاحي لشركة نسيم البحار الدولية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3594 طنا من مادة الإسفلت (قطران).

جانب من الشحنات التي وصلت إلى ميناء بنغازي، 21 ديسمبر 2019. (صفحة الميناء على فيسبوك).

جانب من الشحنات التي وصلت إلى ميناء بنغازي، 21 ديسمبر 2019. (صفحة الميناء على فيسبوك).