«تعليم» الوفاق تصدر توجيها للمدارس الليبية في الخارج بشأن امتحانات الشهادات

وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد (أرشيفية: وزارة التعليم)

خاطبت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، مديري المدارس الليبية بالخارج، بإحالة نسخة من نتائج النقل للسنة الماضية والسنوات التي قبلها، في إطار الاستعداد لامتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وطالب مدير إدارة التعليم الخاص مفتاح عبدالكافي، جميع المدارس التي استوفت شروط افتتاح مدرسة بالخارج، بعدد من الالتزامات، حسب بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان أنه يجب «إحالة نسخة من نتائج النقل -التي لم تُجر إحالتها- للسنة الماضية والسنوات التي قبلها» على أن تكون «كشفا ورقيا وقرصا مضغوطا CD»، مؤكدا أنه «لن يعتد بأي ملف لا يحتوي على التسلسل الدراسي ومعتمد».

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وفيما يتعلق بالطلبة الليبيين والعرب والدارسين بمناهج غير المنهج الليبي، فقد ألزمتهم وزارة التعليم بـ«معادلة مستوياتهم لدى مركز ضمان الجودة مستوفي الشروط ودون ملاحظات».

واشترط البيان «إحالة الملفات إلى مركز ضمان الجودة بكتاب رسمي من إدارة التعليم الخاص»، مشددا على أن «الإدارة والقسم المختص غير مسؤول عن أي معاملة لم تجر عن طريقها».