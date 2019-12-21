الحكومة الموقتة تكلف مراقبا جديدا لآثار بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | السبت 21 ديسمبر 2019, 02:18 مساء

كلفت الحكومة الموقتة، هاني حسن الشريف، مراقبا جديدا لآثار مدينة بنغازي، خلفًا للدكتور فتحي الساحلي، الذي جرى تكليفه مديرا لإدارة البحوث بمصلحة الآثار الليبية بالحكومة الموقتة.

يذكر أن هاني حسن الشريف شغل منصب رئيس قسم التسجيل والتوثيق بمراقبة آثار توكرة، ومتحصل على ماجستير مصغر في الإدارة، ومتحصل علي دورات من جامعة درهام الإنجليزية في مجالات متعددة.

كما شارك الشريف في دورة في حماية وإدارة المواقع الأثرية، وتسجيل وتوثيق الموروث الثقافي بتطبيق الـ«هيدب» ودورة في كيفية تقييم ورصد حالات الانتهاكات وتتبعهن.

مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار

وتشهد الآثار الليبية في شرق البلاد وغربها وجنوبها عمليات عبث وتخريب وتشويه بالكتابة عليها أو جرف الأراضي الواقعة فيها بالإضافة إلى عمليات السرقة والتهريب للخارج.

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