صيانة دوائر نقل الطاقة «القوارشة - مراوة» بالمنطقة الشرقية

جانب من أعمال صيانة دوائر نقل الطاقة «القوارشة - مراوة»، 21 ديسمبر 2019. (وال)

انتهى فريق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء من إصلاح العطل في دوائر نقل الطاقة «القوارشة - مراوة» جهد «220 ك.ف»، بعد عمل استغرق أكثر من سبعة أيام متواصلة.

وتعرضت هذه الدوائر لعطل، الثلاثاء الماضي؛ نتيجة عاصفة مطرية مصحوبة برياح قوية في منطقة مراوة بالجبل الأخضر، مما تسبب في عجز يقدر بـ250 ميغاوات على امتداد المنطقة الشرقية من مدينة المرج غربًا إلى مدينة طبرق شرقًا، وانقطاع التيار من ست إلى ثماني ساعات، حسب تصريح للناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الموقتة، ربيع خليفة، نقلته وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت.

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وقال خليفة إن العمل على هذه الدوائر استمر ولم يتوقف رغم صعوبة الطقس، وإنه مع انتهاء إصلاح الأعطال عاد التيار الكهربائي بشكل طبيعي، وطالب المواطنين بضرورة التعاون من خلال ترشيد الاستهلاك، خصوصا في هذه الأيام التي تشهد فيها المنطقة الشرقية عواصف مطرية قوية.