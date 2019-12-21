الأرصاد: رياح قوية على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 11:59 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعتها إلى 25 عقدة، غدا الأحد.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن أقصى ارتفاع للموج على طول الساحل لن يتجاوز 1.25 متر، مشيرة إلى أن درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية بوجه عام سرعتها تترواح بين 5 و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.
- البحر خفيف الموج السبت، إذ لا يتجاوز ارتفاعه عن 1.25 متر، إلا أنه يكون قليل الاضطراب غدا، على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، ويبلغ ارتفاعه 1.5 متر.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل مصراتة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، والرياح قبلية بوجه عام، سرعتها تترواح بين 10 و20 عقدة.
- البحر خفيف الموج اليوم، إذ يتراوح ارتفاعه بين 0.5 و1.25 متر، على أن يكون قليل الاضطراب غدا، على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة، ويبلغ ارتفاعه 1.75 متر.
- درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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